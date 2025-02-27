Ассоциация «Ресурс» предложила выдавать малому и среднему бизнесу льготные кредиты

«К сожалению, малые и средние предприниматели (МСП), которые занимаются переработкой вторичных ресурсов, выпали из поля зрения системы господдержки. При этом не утихают голоса и экспертного, и бизнес-сообщества, что крупные компании с учетом логистики и формирования товарных партий (экономически обоснованных объемов) не придут на многие территории и не возьмутся за многие виды отходов. Собрать и применить их могли бы малые компании и предприниматели. И для них эффективны любые виды поддержки. Такую позицию одобряют многие регионы, мы выносили ее на комиссию Госсовета. Необходимо вернуться к этому вопросу. „Ресурс“ уже подготовил письмо в Корпорацию МСП с предложением о включении МСП в сфере переработки в программу льготного кредитования», — сообщила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ассоциация провела анализ мер, которые можно было бы применить в отношении такого бизнеса, например, это не только льготное кредитование, но и льготные налоговые ставки с присвоением статуса социального предпринимательства (социального предприятия).

«Малый и средний бизнес — важная и надежная основа устойчивой системы переработки. Даже минимальная поддержка со стороны государства позволит вывести компании из серой зоны, а также дать возможность начать бизнес в этой сфере и молодым предпринимателям, и ветеранам СВО, и другим категориям. Включение переработки в льготную программу было бы крайне важно для построения экономики замкнутого цикла и обелило бы отрасль», — добавила Гулимова.

Обновленная программа льготного кредитования МСП будет перезапущена в марте и рассчитана на 2025−2030 годы. Программа льготного кредитования бизнеса реализуется в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», распространяется на такие отрасли, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, информационные технологии и научно-техническую сферу.