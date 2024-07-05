Ассоциация «Ресурс» предложила внести экобизнес в раздел социального предпринимательства

«Ранее „Ресурс“ уже озвучивал инициативу добавления экобизнеса в перечень видов соцпредпринимательства. Такой инициативе требуется дополнительная поддержка, в частности на таких форумах, как „Больше, чем бизнес“. Его участники выразили готовность поддерживать эту инициативу и двигать ее дальше. РЭО также поддерживает данную идею, так как это делает существенный вклад, в том числе, в развитие экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ранее исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова говорила о необходимости добавить группу 38 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в списки социально значимых видов деятельности для распространения на них мер поддержки социального бизнеса. По ее мнению, инициатива о внесении экологических видов деятельности (сбор, переработка, некоторые ОКВЭД по аренде, кроме автотранспорта и пр.) на федеральном уровне в перечень социального предпринимательства очень своевременна.

«Идет активное формирование нового национального проекта. Расширение перечня общественно-полезных видов деятельности на группу малого и микробизнеса, который по факту осуществляет работу по предоставлению общественного блага — снижению отходов и содействие их переработке, — важное решение не только с позиций экологии, но и для увеличения числа предпринимателей», — отметила Гулимова.

Для многих это позволит начать свой бизнес, выйти из серой зоны, так как льготная ставка УСН (упрощенная система налогообложения) для социальных предпринимателей дает экономическую мотивацию, добавила глава «Ресурса».

«Сегодня, к сожалению, даже для действующих проектов непростые времена, стоимость вторичных ресурсов такова, что выигрывают зачастую те, кто снижает издержки, работая в серой зоне. Мы ожидаем кратный рост числа социальных предпринимателей за счет этих мер и создание новых рабочих мест, и экологический эффект», — сказала Гулимова.

Форум «Больше, чем бизнес» проходил в Москве 27–28 июня. В рамках него состоялась сессия «НАЗВАНИЕ», в которой приняла участие Валерия Гулимова и представители бизнес-сообщества.

«Запрос на социальных предпринимателей в сфере экологии, формирует, прежде всего, общество. Не так давно Фонд проводил исследования перспективных ниш для социального предпринимательства на основе опросов населения. Экология лидирует в числе направлений, где был выявлен неудовлетворенный спрос на услуги и товары. Переработка вторсырья, производство экологически чистых продуктов, инициативы по сохранению водных ресурсов, чистота воздуха — это людям нужно и важно. Мы считаем необходимым пересмотреть перечень критериев отнесения малых и средних предприятий к социальному предпринимательству на федеральном уровне, включить в него оказание услуг и производство товаров в сфере экологии. Это позволит получить доступ предприятий к федеральным мерам поддержки, а их немало, и, конечно, стимулирует развитие социального предпринимательства в экологической сфере», — сказала директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.