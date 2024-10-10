Ассоциация «Ресурс» предложила создать методику раздельного сбора в городах России

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» подготовит вместе с регионами универсальную методику раздельного сбора отходов (РСО) в российских городах. Об этом 9 октября сообщила исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова на сессии «Раздельный сбор отходов в городе» в рамках Российского экологического форума (РЭФ).

«В каждом регионе концепцию и методику РСО надо делать отдельную. Раздельный сбор не замыкается исключительно на накоплении на контейнерных площадках. Мы как ассоциация взаимодействуем с регионами, готовы сделать типовую и универсальную методику, чтобы все части огромной системы соединить вместе. Чтобы каждая организация отвечала за свои отходы, опасные — за опасные, ТКО — за ТКО, экоцентрам, которые готовы собирать многочисленные раздельные фракции, помочь сформировать товарные партии, опираясь на логистику, удобную переработку, которая возможна рядом», — сообщила Гулимова.

На сессии подробно обсудили проблематику сбора тех фракций, которые невозможно отобрать при накоплении на контейнерных площадках (опасные отходы, лекарства, текстиль). Представители региональных проектов поделились своим опытом РСО и ответили на вопросы из зала.

Также на сессии были презентованы первые две части Альбома лучших практик по раздельному накоплению отходов в России, который был подготовлен РЭО.

«Общее количество установленных контейнеров для раздельного накопления на контейнерных площадках — 312 тысяч единиц. В 50 субъектах реализуется двухконтейнерная система сбора отходов. В 19 регионах реализуется пофракционная система сбора отходов. В 11 регионах комбинируются обе системы», — добавил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По итогам сессии будет создана рабочая группа.