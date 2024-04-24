Ассоциация «Ресурс» предложила отнести малый и микробизнес в сфере сбора вторичных ресурсов к социальному | 360°

Экология 24 апреля 2024, 17:28 Ассоциация «Ресурс» предложила отнести малый и микробизнес в сфере сбора вторичных ресурсов к социальному

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По итогам заседания Ассоциация «Ресурс» совместно с региональными ведомствами направит свои предложения рабочей группе Госсовета, и летом 2024 года они будут рассмотрены.

Директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова выступила на рабочей группе Госсовета по «Социальному предпринимательству» (руководитель — губернатор ХМАО Н.В. Комарова) с предложением рассмотреть вопрос о возможности совершенствования законодательства в сфере социального предпринимательства. В том числе — включить в перечень видов деятельности, при выполнении которых субъект малого или среднего предпринимательства может быть признан социальным предприятием, такие виды деятельности, как обращение с вторсырьем, его сбор, сервисы по аренде и прокату вещей (кроме транспорта) и т. д.

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«Социальным предпринимательство становится тогда, когда имеет общественно значимую цель. Тогда оно получает соответствующую государственную поддержку — ведь его цели ориентированы на благо общества, получает спрос, становится экономически выгодным. К сожалению, сегодня в законодательстве, на наш взгляд, есть правовой пробел. Экологическое предпринимательство определяется как производственная, кредитно-финансовая и научно-исследовательская деятельность, а также деятельность по производству товаров и оказанию услуг с целью восстановления, сохранения, улучшения окружающей среды и охраны природных ресурсов. О социальной значимости речи не идет, а ведь деятельность малого и среднего бизнеса, усилия которых направлены на снижение образования отходов, как раз призвана решать социальные проблемы общества: проблему образования отходов, другие экологические проблемы, проблему повышения качества жизни граждан», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ключевую роль в цепочках экономики замкнутого цикла играют субъекты малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности по охране окружающей среды, к которой может быть отнесено в том числе и снижение образования отходов. Они создают пункты сбора и приема вещей, бывших в употреблении, вторичных ресурсов, в том числе через фандоматы, которые в дальнейшем транспортируются ими на объекты обработки и утилизации. Также эти субъекты содействует переработке органических отходов, в том числе с/х, снижая нагрузку на окружающую среду и производя органические компоненты для улучшения качества почв.

Между тем нередко деятельность малого и среднего бизнеса в экосфере оказывается невыгодна, что вынуждает предпринимателей прекращать ее.

«Экономическая модель экологической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не складывается. Пожалуй, исключение — сбор металлолома и локальная востребованность единичных фракций. Во-первых, на большинство ресурсов нет спроса. Во-вторых, наибольшие сложности вызывает сбор вещей и вторичных ресурсов в малых населенных пунктах и населенных пунктах, находящихся в удаленной местности. Это обусловлено малым количеством населения в указанных населенных пунктах, незначительными объемами собираемых вторичных ресурсов, большими транспортными плечами для перевозки собранных вещей, бывших в употреблении, или вторичных ресурсов в места обработки и переработки. Опрос, который мы провели, показал, что более 80% граждан при этом считают, что поддерживать такие сервисы как социально значимые нужно. Мы считаем это не просто несправедливостью, но и серьезной проблемой, препятствующей не только развитию малого и среднего предпринимательства, но и развитию экономики замкнутого цикла», — отметила директор Ассоциации содействия ЭЗЦ «Ресурс» Валерия Гулимова.

По итогам заседания Ассоциация «Ресурс» совместно с региональными ведомствами направит свои предложения рабочей группе Госсовета, и летом 2024 года они будут рассмотрены.

Ассоциация «Ресурс» объединяет 130 компаний из 68 регионов страны. Среди них 69 региональных операторов по обращению с ТКО, более 60 компаний, представляющих различные сегменты переработки и других этапов жизненного цикла продуктов или материалов, производители оборудования, разработчики технологий, проектировщики, ИТ и инжиниринговые компании.