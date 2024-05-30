Ассоциация «Ресурс» подвела итоги «Недели поддержки компостирования»

Пилотные проекты по сбору и переработке органических отходов от населения, поддержка стартапов и расширение рынка применения результатов промышленных объемов компостирования (грунтов техногенного происхождения) — итоги недели поддержки компостирования Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». В мероприятиях «Недели» приняли участие более 60 регионов.

«Вопросы сбора, переработки и расширения использования продуктов переработки отходов — „три кита“, которые в сфере органических отходов различного происхождения, к сожалению, только наращивают свою актуальность. Поэтому на нашей традиционной „Неделе поддержки компостирования“, которая прошла в этом году с 15 по 22 мая, основные мероприятия сосредоточили на этих направлениях. Так мы запустили пилотные проекты по сбору органики от граждан, сегмента HoReCa или малого ретейла и их переработки силами малого и среднего бизнеса. Всего в „Неделе“ приняли участие более 60 регионов», — сообщила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Пилотные проекты стартовали в нескольких регионах, среди них проект по применению биоразлагаемых пакетов (из кукурузного крахмала) для сбора пищевых отходов от граждан, что позволяет сделать сбор удобнее, гигиеничнее, а значит привлечь большее число участников. Первый из них пройдет в Екатеринбурге. Важная деталь: адресное применение этих пакетов позволяет снизить риски попадания биораглазаемых пакетов в общие потоки сортировки и нанести вред оборудованию.

На большой конференции, которую Ассоциация провела 22 мая, представители органов власти, РЭО, ФАУ РОСДОРНИИ и бизнеса обсудили результаты исследования ФГБУ УралНИИ «Экология», касающееся производства и реализации техногенных почвогрунтов. Ассоциация представила свою позицию по применению инструментов стандартизации и сертификации для формирования доверия на рынке применения результатов компостирования.

В рамках обсуждения мер государственной поддержки начинающих технологических предпринимателей, выступила директор направления высокопроизводительное агро и аквахозяйство Фонда «Сколково» Севиль Нарышкина. В ходе выступления прозвучали возможности получения статуса резидента, преференции резидентам и грантовые программы. Удалось обсудить с представителями пилотных проектов возможности дальнейшего сотрудничества.

«Тема переработки отходов, особенно с применением биотехнологий, сейчас становится все актуальнее. Мы привлекаем стартапы и уже состоявшиеся компании к нам в резиденты, помогаем развивать проекты и встречаться с инвесторами. Наш портфель уже включает несколько проектов по переработке отходов, и мы надеемся его расширить. Общение на „Неделе компостирования“ отличный способ пообщаться с представителями нового перспективного рынка, рассказать о наших возможностях, обсудить актуальные вопросы данного рынка и перспективы его развития», — прокомментировала Севиль Нарышкина.

В «Неделе поддержки компостирования» также приняли участие финансовые организации, в том числе Россельхозбанк.

«Одна из задач Россельхозбанка — помогать развиваться российским технологическим проектам в сфере сельского хозяйства и пищевых технологий. В частности мы считаем очень перспективным направлением всё, что связано с переработкой отходов и компостированием. В России есть очень перспективные проекты из этой сферы, находящиеся на разных стадиях развития, но их должно становиться больше. И мы, конечно, приветствуем проведение таких специализированных мероприятий как „Неделя поддержки компостирования“ и рады были поучаствовать в нем», — отметила управляющий директор по работе со стартапами АО «Россельхозбанк» Наталья Мендос.