Ассоциация «Ресурс» назначила нового руководителя

«Мы рады, что бизнес-сообщество приняло решение о реорганизации и об избрании руководителя своего будущего объединения, — отметил заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев. — Ждем конструктивных предложений по совершенствованию отраслевого законодательства».

Новому руководителю поручено сопровождать процесс объединения Ассоциации «Ресурс» и Ассоциации «Чистая страна».

После завершения всех корпоративных процедур именно он возглавит уже объединенную ассоциацию. Это означает, что обе структуры переходят под единое руководство уже сейчас, однако до завершения реорганизации решения и анонсы — в том числе кадровые — публикуются отдельно для каждой ассоциации.

В сентябре 2025 года Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» приняли решение об объединении. С 2021 года «Ресурс» объединяет отраслевые организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов.