Ассоциация «Ресурс»: москвичи сдают батарейки на переработку в 2 раза чаще нижегородцев

Совместное исследование Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и компании ИНСОМАР на тему обращения с отходами показало, что 41% жителей Москвы сдает батарейки в спецконтейнеры, что в два раза больше, чем в Нижнем Новгороде.

«Батарейки являются одними из самых популярных видов вторсырья, сдаваемых населением на переработку. Исследование Ассоциации „Ресурс“ показало, что в Москве батарейки сдает в спецконтейнеры на переработку 41% опрошенных, в Нижегородской области — 21%», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Исследование выявило, что батарейки, изделия из пластика и макулатуру в Нижнем Новгороде и Москве отдельно собирают и сдают чаще других видов отходов.

При этом контейнеры для сбора батареек встречали 54% опрошенных в Москве и 21% в Нижегородской области.

«Сбор батареек — пример, как спрос потребителя порождает встречную некоммерческую услугу. Сбор стал полноценным блоком ответственного экологического маркетинга для многих торговых сетей, офисных центров. При этом, сбор батареек в МКД в рамках действующего тарифа должны организовать управляющие компании. Об этом четко написано в части второй статьи 162 Жилищного Кодекса РФ и Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Но, увы, это встречается крайне редко. Вопрос потерялся в многостраничных правилах и методиках. Имеем попытки опробировать иной вариант системного решения», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Исследование также выявило отношение к деятельности организаций, занимающихся сбором вторичных ресурсов и их переработкой. У подавляющего большинства респондентов обоих регионов отношение позитивное — 86%-87% опрошенных считают ее социально значимой и заслуживающей поддержку государства.