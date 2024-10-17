Ассоциация «Ресурс» и «Кластер чистых технологий» договорились о построении экономики замкнутого цикла в Петербурге

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 10 октября подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня работаем с „Кластером чистых технологий“ в Санкт-Петербурге. В новом федеральном проекте „Экономика замкнутого цикла“ стоит задача утилизации 25% всех отходов. Принцип промышленного симбиоза, когда отходы одного предприятия — сырье для другого, и, чтобы не злоупотребляли зависимостью — меры поддержки от государства за сотрудничество — интересный опыт кластера. И полностью укладывается в задачи циклической экономики», — отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

Основными направлениями совместной деятельности Ассоциации и Кластера станут формирование эффективной системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге, внедрение инноваций, в том числе технологических, в сфере переработки и использования вторичного сырья, популяризация раздельного накопления отходов и экопросвещение, привлечение малого предпринимательства к системе раздельного сбора отходов, обращению с отдельными видами отходов, в том числе текстиля, органических фракций, восстановительных технологий в сельхозпроизводстве.

Соглашение предполагает стимулирование повторного использования максимального количества вторичных материальных ресурсов, поиск партнеров, перспективных в части промышленного симбиоза, энергоэффективных технологий, резервного тепла из отходов, что позволяет предприятиям снижать издержки, а также чистых технологий на транспорте.

Также Ассоциация и Кластер намерены внедрять отечественные и зарубежные экотехнологии для экологически безопасной среды в городах, использовать строительные отходы, ил очистных сооружений для строительства объектов, транспортного каркаса городов.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО. В настоящее время объединяет 170 организаций из 73 регионов.

Консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» был создан в октябре 2014 года по итогам пленарного заседания «Кластер чистых технологий для городской среды» на VII-м Петербургском международном инновационном форуме.