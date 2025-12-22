Ассоциации «Ресурс» и «Чистая страна» завершили процедуру реорганизации путем присоединения Ассоциации «Чистая страна» к Ассоциации «Ресурс». Соответствующие решения были приняты 18 декабря 2025 года на внеочередных общих собраниях членов объединений. В ближайшее время необходимые документы будут направлены в уполномоченные органы.

«Консолидация профессионального сообщества способствует повышению эффективности отраслевого диалога и формированию единых подходов к развитию экономики замкнутого цикла. Объединение усилий профильных ассоциаций позволяет системно решать задачи инфраструктурного развития, тарифного регулирования и внедрения современных технологий в сфере обращения с отходами», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Российский экологический оператор ранее поддержал объединение организаций. Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова отмечала, что такое усиление отраслевых объединений способствует повышению эффективности работы всей системы обращения с отходами и развитию лучших практик.

В результате объединения будет создана единая отраслевая ассоциация под названием «Чистая страна — Ресурс». Решение об объединении организаций было принято ранее.

«Для нас, по сути, процедура реорганизации завершена. Мы работаем как одно целое с 7 ноября этого года, — отметил исполнительный директор ассоциаций „Ресурс“ и „Чистая страна“ Борис Прокопьев. — В рамках состоявшихся заседаний вместе с членами обсудили приоритетные направления деятельности, а также задачи на краткосрочную перспективу. В частности, дальнейшее стимулирование развития экономики замкнутого цикла, поддержку операторов по обращению с ТКО и товаропроизводителей. Отдельное внимание уделено и тарифному регулированию».

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» была создана при поддержке РЭО в 2021 году и объединяет отраслевые организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.