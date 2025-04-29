Ассоциации «Ресурс» и «Чистая страна» приняли участие в форуме «ГОСЗАКАЗ»

Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» прошел с 23 по 25 апреля в Санкт-Петербурге. Представители отрасли обсудили ключевые вопросы закупок, регулирования тарифов и переработки отходов. В мероприятиях форума приняли участие исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова и глава «Чистой страны» Борис Прокопьев.

На сессии «Экологический диктат: регулирование, переработка и утилизация отходов» Валерия Гулимова подчеркнула, что механизм «зеленых» закупок, предусмотренный постановлением Правительства № 1224, до сих пор используется не в полной мере.

«Многие заказчики боятся рисков, связанных с проверкой данных и отсутствием минимальных требований. Но у нас уже есть нормативная база, которой можно пользоваться — это перечни продукции с содержанием вторичного сырья, утвержденные распоряжениями № 2094-р и № 2330-р», — сказала Гулимова.

О необходимости совершенствования законодательства в сфере закупок заявил глава «Чистой страны», который принял участие в дискуссии по вопросам тарифного регулирования. Участники обсудили влияние «национального режима» на отраслевые закупки, в том числе сложности при закупке импортных товаров и возможные дополнительные расходы, которые не учитываются в тарифах.

Борис Прокопьев отметил, что существующий порядок проведения торгов на транспортирование отходов требует актуализации.

«Закупки нередко признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок, а это мешает учитывать реальные расходы компаний. Необходимо внести изменения как в правила закупок, так и в тарифное регулирование, чтобы обеспечить предсказуемость и устойчивое развитие отрасли», — заявил он.

Форум «ГОСЗАКАЗ» стал площадкой для открытого диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом. По итогам обсуждений предложения, озвученные участниками, планируется направить в профильные министерства и ведомства для дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и повышения эффективности отраслевого регулирования.