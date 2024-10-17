Аптечные сети выступили с инициативой по сбору просроченных лекарств на РЭФ-2024

Представители аптечных сетей предложили создать систему сбора невостребованных лекарственных препаратов по итогам сессии на Российском экологическом форуме (РЭФ). Для этого в ближайшее время будет сформирована рабочая группа под эгидой Российского экологического оператора.

«Сессия про раздельное накопление отходов в городах на РЭФ подняла проблему сбора опасных отходов от населения, в частности — просроченных и невостребованных лекарств. По итогам сессии будет сформирована рабочая группа, которая займется созданием системы сбора данных отходов. Благодаря участию представителей разных сфер в обсуждении темы удастся намного быстрее решить ситуацию с утилизацией просроченных лекарств и снизить риски для здоровья граждан. Мы должны действовать совместно и находить эффективные решения», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе сессии участники обсудили важность создания эффективной системы утилизации невостребованных лекарственных препаратов, которые представляют опасность при попадании в окружающую среду.

По данным отрасли, ежегодно в России продается около 5 миллиардов упаковок лекарств. Если хотя бы 5% не будет употреблено по назначению и будет выброшено, то на свалки будет попадать 250 миллионов упаковок ежегодно.

Аптечные сети выразили готовность присоединиться к решению данной проблемы.

«Аптечные сети — представители социально-ответственного бизнеса, и мы понимаем необходимость раздельного сбора лекарств, готовы активно участвовать в создании условий для сбора просроченных препаратов от населения», — отметила руководитель группы специальных проектов АО «Губернские Аптеки» Ольга Саенко, представившая на форуме опыт сбора лекарств через сеть государственных аптек в Красноярском крае.

В результате обсуждений было принято решение о создании рабочей группы, которая займется формированием условий для организации сбора невостребованных лекарственных препаратов в аптечных сетях и других пунктах приема.

Рабочая группа под эгидой РЭО и Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» начнет свою деятельность в ближайшее время. Ее участники планируют разработать конкретные шаги для реализации программы по сбору и утилизации просроченных лекарственных препаратов от населения.

На РЭФ в этому году был организован сбор лекарств, за три дня форума было собрано несколько сотен упаковок просроченных лекарств и упаковок от них.