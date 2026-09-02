«АиФ» и фонд «Доброе сердце» запустили сайт о хранителях природы

Фонд «АиФ. Доброе сердце» совместно с издательским домом «Аргументы и факты» запустил сайт медиапроекта «Хранители живой природы». На нем опубликованы истории людей, которые сохраняют природные территории и редкие виды, сообщает aif.ru .

Проект создан при поддержке Президентского фонда природы. Его герои — 100 инспекторов заповедников и лесной охраны, ученых и волонтеров, которых выбрали по итогам общенационального голосования на ресурсах «АиФ».

Сайт рассказывает о дикой природе России и людях, которые ее защищают. Среди героев — орнитолог Виталий Рябцев из Иркутской области, защитник уссурийской тайги Платон Майстренко из Приморья, сотрудница парка «Ленские столбы» Уруйдаана Алексеева, основатель хосписа для тигров Дмитрий Ким и исследовательница черноморских дельфинов Анна Субботина.

Руководитель проекта Марина Мишункина отметила, что авторы хотели показать труд людей, которые нередко остаются вне информационной повестки. На сайте доступны тексты, фотогалереи, видео и подкасты. Материалы готовили региональные редакции «Аргументов и фактов».