Агроном Жарунов предупредил о грибковых болезнях овощей на Дону

Ростовский агроном Михаил Жарунов сообщил, что высокая влажность и перепады температур увеличивают риск заболеваний овощных культур. Наиболее уязвимы томаты, картофель и огурцы, а также растения с признаками пятнистости листьев.

«В такую погоду быстрее развиваются грибковые инфекции. В первую очередь это фитофтороз на томатах и картофеле, пероноспороз на огурцах, а также различные пятнистости листьев. Если своевременно не принять меры, болезнь может распространиться очень быстро», — рассказал Жарунов.

Агроном посоветовал регулярно прореживать плохо проветриваемые посадки, удалять поврежденные листья и проводить профилактические обработки разрешенными препаратами. Долго остающаяся на листьях влага после дождей и рос способствует развитию возбудителей.

Жарунов отметил, что прохлада не вызывает болезни напрямую, но облегчает их распространение. Жаркая и сухая погода снизит риск грибковых инфекций, однако профилактику откладывать не стоит.