6 декабря наградят победителей партнёрской номинации РЭО и Минпросвещения

Сегодня, 6 декабря, состоится награждение победителей новой номинации «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодёжи» Всероссийского конкурса Минпросвещения «ПРО Образование — 2024», в которой Российский экологический оператор выступил партнёром.

«Новая номинация «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи», партнером которой мы являемся, акцентирует внимание на значимости экологического просвещения и стимулирует проекты, способствующие распространению экологических идей и формированию осознанного подхода к окружающей среде среди детей и молодежи», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Свои заявки в номинацию подавали журналисты, индивидуальные авторы, блогеры, публикующие материалы по образовательной тематике в сфере экологии.

Имена победителей будут объявлены в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.

Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса можно на официальном сайте.