59 регионов подготовили программы перехода к циклической экономике

На сегодня с РЭО согласовал уже 59 региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла. Информацию об этом озвучил Замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с отходами.

Еще по 18 субъектам доработанные региональные программы находятся на согласовании в РЭО. В компании также ожидают доработанные программы на повторное согласование от 10 субъектов. В их числе Рязанская, Курганская, Тюменская, Ленинградская области, Кабардино-Балкария, Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Пермский и Камчатский края, а также Республика Алтай.

Кроме того, Магаданская и Белгородская области пока не направили региональные программы на согласование в РЭО. Денис Буцаев попросил эти субъекты ускориться.