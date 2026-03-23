30 регионов не утвердили электронные схемы движения потоков отходов

Природоохранные власти 30 регионов не обновили территориальные схемы по обращению с отходами в соответствии с новыми требованиями Правил № 775. Согласно этим правилам, регионы должны формировать и вести терсхемы преимущественно в электронном виде — в своих системах или в федеральной системе учета отходов (ФГИС УТКО). Информация об этом прозвучала на еженедельном штабе по организации системы ТКО, в котором участвовали эксперты РЭО.

Нарушения допустили следующие регионы: Москва и Севастополь, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края; Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан и Татарстан, а также Ленинградская, Брянская, Тверская, Белгородская Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ивановская, Рязанская, Магаданская и Самарская области, а также Еврейская автономная область.

«По ряду регионов мы ожидали выхода на общественные обсуждения, но это не произошло. Особенно стоит отметить Ставропольский край и Мурманскую области, где идут отставания по срокам вывода терсхем на общественные обсуждения. Еще вопрос по Магаданской области. Там ситуация такова, что территориальная схема утверждена, но не учтены критические замечания РЭО. Прошу коллег ускорить работу», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

У 20 регионов электронные схемы движения потоков уже утверждены, еще у 30 — прошли общественные обсуждения.