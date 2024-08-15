Жительница Ногинска выиграла миллион рублей в акции ВТБ

Фото: Телеканал «360»

Пенсионерка Валентина Дорофеева из Ногинска выиграла крупный приз в лотерее в рамках акции «Билет на миллион», организованной ВТБ. Получив от банка рассылку, она решила попытать счастья, хотя на выигрыш, как сама призналась, не рассчитывала.

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Чтобы принять участие в акции и получить лотерейный билет, клиент ВТБ должен был держать на дебетовой карте не менее 15 тысяч рублей в течение 10 дней. Тем, кто выполнил условия, банк присылал промокод для получения лотерейного билета через push-уведомление или SMS.

Победительница пользуется услугами банка уже 15 лет, оформив в нем сначала зарплатную, а потом и пенсионную карту.

«Такую акцию мы проводим впервые, но, судя по отклику наших клиентов, мы, безусловно, планируем её повторить и проводить розыгрыши регулярно. Очень рады, что победителем стал наш давний зарплатный клиент, сотрудник МЧС. От всей души поздравляем Валентину Ивановну. Вдвойне приятно, что Валентина Ивановна ещё и пенсию получает в ВТБ», — сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.

Как сообщается, Валентина Дорофеева откроет вклад. Для зарплатных клиентов и пенсионеров ВТБ предоставляет особые условия.

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