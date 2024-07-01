Жилищный эксперт Гольдберг исключил снижение цен на недвижимость после завершения льготной ипотеки

Не стоит рассчитывать, что завершение программы льготной ипотеки приведет к снижению цен. Таким мнением с «Известиями» поделился руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Он объяснил, что в ближайшее время, скорее всего, можно будет ожидать выравнивая цены между вторичкой и новостройками.

«Потом, если говорить о квартирах одинакового класса и в одинаковых домах, наверное, вторичный рынок станет несколько дороже. Как это было много лет у нас», — отметил эксперт.

Он добавил, что ранее благодаря льготным программам строительство нового жилья в регионах стало появляться в разы быстрее.