Жесткая кредитно-денежная политика ЦБ укрепила рубль

Доллар продолжает снижаться, а курс рубля укрепляется. В Центробанке объяснили 360.ru, как это влияет на российскую экономику.

У участников рынка разные интересы, связанные с национальной валютой. Населению и импортерам выгоден крепкий рубль, а экспортерам — более слабый. В целом для экономики оптимальна не слабая или крепкая валюта, а такая, которая определяется рыночными силами и уравновешивает интересы всех участников.

«Если говорить конкретно про укрепление рубля, то в этом году оно в основном связано с жесткой денежно-кредитной политикой. Она охлаждает спрос, в том числе на импорт, а значит, и на иностранную валюту для расчетов за него», — объяснили в ЦБ.

Высокие ставки сделали инструменты рубля более привлекательными по сравнению с иностранной валютой. Люди и компании отдали предпочтение вкладам, активам и сбережениям в рублях.

«Банк России не имеет никаких целевых или плановых показателей по курсу рубля и влияет на экономику через уровень ключевой ставки. Наша задача — создавать такие условия в экономике, которые способствуют замедлению инфляции и ее стабилизации вблизи целевого уровня 4%. Это значит, что и курс рубля будет таким, который согласуется с этой целью», — уточнили в регуляторе.

Там добавили, что условия постоянно меняются, и курс, оптимальный для экономики сегодня, может оказаться вредным для нее завтра. Валютный рынок точно определяет, какой курс необходим в данный момент. Но для постоянного стабильного экономического роста и повышения благосостояния населения необходима низкая инфляция. Без ценовой стабильности устойчивый рост экономики невозможен.