Зарплата курьеров в Москве обогнала заработок сотрудников с высшим образованием

SuperJob: курьер в Москве получает на 19% больше, чем специалист с образованием

Зарплата столичных курьеров превышает зарплату специалистов с высшим образованием на 19%. К такому выводу по итогам нового исследования пришли специалисты сервиса SuperJob .

Аналитики выяснили, что медийный заработок курьеров в Москве в марте составил 130 тысяч рублей, а сотрудники, закончившие вузы, получили за этот период в среднем около 105 тысяч рублей.

«Курьеры ни в чем не виноваты. <…> Они взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — объяснили выборку исследования специалисты SuperJob.

Зарплатные предложения для курьеров выросли не только в столице, но и в других крупных городах России. Например, в Санкт-Петербурге работники этой сферы получают около 105 тысяч рублей ежемесячно, в Екатеринбурге — 90 тысяч рублей, в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске — по 85 тысяч рублей.

По мнению экспертов, высокие заработные платы курьеров связаны с уменьшением рабочей силы в стране и ростом востребованности сервисов доставки.

«Российский рынок труда демонстрирует аномально высокие зарплаты на рынке неквалифицированного персонала, превышающие средние зарплаты квалифицированного персонала без высшего и с высшим образованием», — отметил президент SuperJob Алексей Захаров.

По его мнению, текущая ситуация может привести к росту кадрового дефицита в реальном секторе.