Зампред ЦБ Кахруманова рассказала, что цифровой рубль станет обязательным для банков

Центробанк задает правила игры на финансовом рынке и создает новые инструменты, такие как цифровой рубль. О предстоящих изменениях и их влиянии на повседневную жизнь в интервью kp.ru рассказала Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Банка России.

По ее словам, цифровой рубль — это дополнительная форма российской валюты, которая будет использоваться наравне с наличными и безналичными рублями. Все формы валюты будут равноценны, и выбор, какой из них использовать, останется за человеком.

Граждане смогут пользоваться цифровыми рублями для бесплатных переводов, а бизнес — для снижения издержек на прием платежей благодаря более низким комиссиям по сравнению с банковскими картами. Цифровые рубли позволяют переводить деньги без комиссий не только себе, но и другим людям, причем любую сумму, которая будет у вас в цифровом кошельке. Это также удобный сервис переводов по вашим правилам и условиям с помощью смарт-контрактов.

На платформе цифрового рубля реализованы высокие уровни защиты информации и данных от возможных мошеннических схем. Если человек сам перевел цифровые рубли мошеннику, кошельки владельца денег и мошенника можно будет оперативно идентифицировать.

Цифровой рубль уже внедрен, и сейчас продолжается тестирование на реальных цифровых рублях. Массовый запуск отложен, но планируется, что он будет добровольным для граждан и обязательным для банков, подчеркнула Кахруманова.