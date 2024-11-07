Законопослушные клиенты банков оказались в мошеннической базе ЦБ

В базе данных мошенников Центробанка оказались легальные клиенты банков, так как злоумышленники для вывода украденных денег открыли счета на их слитые личные данные. Об этом РБК сообщили источники в крупных банках.

По словам собеседников издания, проблема не является массовой, однако пострадавшие фактически лишились права на банковские услуги.

Дело в том, что регулятор ведет базу «О попытках перевода денежных средств без согласия клиента» на основе данных о счетах юридических и физических лиц, которые ему направляют операторы платежных систем и банки.

А с июля этого года в закон «О национальной платежной системе» внесли изменения, согласно которым банки обязаны блокировать денежные переводы на два дня, если реквизиты получателя содержатся в указанной базе данных ЦБ.

Если кредитная организация провела перевод на подозрительный счет, то в течение 30 дней должна будет вернуть похищенные деньги клиенту после получения заявления от пострадавшего.

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