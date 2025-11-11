Закон о новых ставках по семейной ипотеке могут принять до конца года

Госдума может принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке до конца года. Ставку планируют изменить в зависимости от количества детей в семье, рассказал РИА «Новости» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

«На данный момент обсуждаются ставки четыре, шесть, 10 либо 12 процентов. Если один ребенок, то 10 либо 12, а если второй родился, то шесть, если третий, то четыре», — заявил Аксаков, отвечая на вопрос, какие варианты ставок рассматриваются.

При этом, по его словам, для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.

«Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей», — сказал Аксаков.

Депутат предположил, что закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от количества детей примут до конца года, а в следующем он вступит в силу.

В сентябре заместитель главы Минфина Иван Чебесков сообщил журналистам, что Минфин предлагает снизить ставку по семейной ипотеке для семей с несколькими детьми.

В июле в России продлили семейную ипотеку до 2030 года. Ставка по ней не превышает шести процентов. Воспользоваться льготной программой могут семьи с ребенком до шести лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет. Также программа доступна для семей с двумя и более детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.

За первые девять месяцев 2023-го выдача ипотеки в России снизилась на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основная причина — высокие процентные ставки, которые делают кредиты на жилье недоступными для многих россиян. В Госдуме считают, что это касается даже льготной ипотеки для молодых семей.