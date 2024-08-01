Закон о легализации майнинга криптовалют в России поддержал комитет Совфеда

Закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют, получил поддержку в профильном комитете Совета Федерации. Его рекомендовали одобрить в верхней палате российского парламента, сообщил ТАСС .

Свою оценку проекту дали в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ожидается, что закон рассмотрят на пленарном заседании 2 августа.

На рассмотрение Госдумы его внесли в ноябре 2022 года, затем в апреле этого года в ГД вернули его доработанную версию.

В минувший вторник нижняя палата российского парламента во втором и третьем чтении приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют в стране. В документе закрепили условия и порядок ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которых включили в реестр Минцифры.