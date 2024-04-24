Заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян сделали на Западе | 360°

Деньги 24 апреля 2024, 15:44 Заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян сделали на Западе Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян Horst Galuschka / Global Look Press

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Европейский депозитарий Clearstream отказался поддержать выкуп замороженных ценных бумаг у инвесторов из России. Об этом свидетельствует информация на сайте депозитария.

«Напоминаем своим клиентам о необходимости соблюдать требования Евросоюза и все применяемые санкции», — заявили в пресс-службе депозитария.

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Процесс выкупа заблокированных активов начался 25 марта и продлится до 1 сентября. Российские частные инвесторы смогут подать заявки на выкуп бумаг стоимостью до 100 тысяч рублей, а зарубежные граждане получат возможность расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» для дальнейшего вывода из страны без отдельных разрешений.

В Минфине сообщали, что утвердили порядок выкупа замороженных активов у инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата» организует торги, с помощью которых нерезиденты получат возможность выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги российских инвесторов.