Заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян сделали на Западе | 360°

24 апреля 2024, 15:44
Заявление о выкупе заблокированных бумаг у россиян сделали на Западе
Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян
Европейский депозитарий Clearstream отказался поддержать выкуп замороженных ценных бумаг у инвесторов из России. Об этом свидетельствует информация на сайте депозитария.
«Напоминаем своим клиентам о необходимости соблюдать требования Евросоюза и все применяемые санкции», — заявили в пресс-службе депозитария.
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Процесс выкупа заблокированных активов начался 25 марта и продлится до 1 сентября. Российские частные инвесторы смогут подать заявки на выкуп бумаг стоимостью до 100 тысяч рублей, а зарубежные граждане получат возможность расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» для дальнейшего вывода из страны без отдельных разрешений.
В Минфине сообщали, что утвердили порядок выкупа замороженных активов у инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата» организует торги, с помощью которых нерезиденты получат возможность выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги российских инвесторов.
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