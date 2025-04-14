Финдиректор ГК «Самолет» рассказала, как вести бизнес девелоперам в 2025 году
Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая сообщила о точечном выводе проектов
Финансирование девелоперских проектов сегодня осуществляют с учетом того, о каком именно проекте идет речь. Об этом заявила CFO ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью финансисту Игорю Семко.
«Мы стараемся сбалансировать выборки с покрытием на эскроу, но не всегда это возможно, поскольку выборка проектного долга, как правило, всегда обременена дополнительными затратами», — подчеркнула она.
В качестве примера эксперт привела инфраструктуру на старте проекта и дополнительные затраты на земельные участки.
Но мы в этой части двигаемся в различных направлениях. Это зависит от маржинальности конкретного проекта. Если у проекта она достаточная, то зачем ее растягивать еще больше?
Нина Голубничая
Финансовый директор добавила, что затягивание стройки приводит к временным затратам и росту расходов. ГК «Самолет» сейчас пытается минимизировать выход новых площадок и точечно выводить проекты с большим спросом и повышенной доходностью.
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