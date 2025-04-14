Финдиректор ГК «Самолет» рассказала, как вести бизнес девелоперам в 2025 году

Финансирование девелоперских проектов сегодня осуществляют с учетом того, о каком именно проекте идет речь. Об этом заявила CFO ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью финансисту Игорю Семко.

«Мы стараемся сбалансировать выборки с покрытием на эскроу, но не всегда это возможно, поскольку выборка проектного долга, как правило, всегда обременена дополнительными затратами», — подчеркнула она.

В качестве примера эксперт привела инфраструктуру на старте проекта и дополнительные затраты на земельные участки.