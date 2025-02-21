«Выберу.ру»: кибермошенничество стало главной финансовой фобией россиян

В топ самых распространенных фобий россиян попали кибермошенники, коллекторы и страх потери работы. Об этом сообщает сайт «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

При этом 48% опрошенных чувствуют себя увереннее в финансах, чем год назад, отмечают аналитики. Позитивно сказалось повышение зарплат, продление семейной ипотеки и меры против мошенничества.

Негативно влияют инфляция, рост ставок и возможные сокращения. Наиболее оптимистичны жители Екатеринбурга и Сочи, пессимисты — из Санкт-Петербурга и Хабаровска.