ВТБ начал перевод заемщиков «Почта Банка»
Присоединение Почта Банка к ВТБ вышло на финальную стадию и должно полностью завершиться в мае этого года. Заемщиков призвали заранее подготовиться к переводу, чтобы не нарушать платежную дисциплину.
Для этого нужно открыть мастер-счет в ВТБ. Сделать это можно тремя способами: онлайн (в мобильном приложении или интернет-банке), оформив карту на сайте или придя в любое отделение банка.
Половина клиентов Почта Банка уже сделали это. Тем, кто делает это самостоятельно, помимо привычных сервисов предлагают специальные условия: повышенный кешбэк, выгодные ставки по вкладам и новые продукты для разных категорий клиентов.
«Для клиентов все условия, график, суммы погашения сохранятся прежними. Единственное, что изменится —счет», — подчеркнула старший вице-президент, директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами Почта Банка Ирина Елистратова.
Процесс занимает всего пару минут, но позволяет избежать неудобств и открывает новые возможности. Поэтому эксперты призвали не затягивать с переходом.