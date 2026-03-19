ВТБ начал перевод заемщиков «Почта Банка»

Присоединение Почта Банка к ВТБ вышло на финальную стадию и должно полностью завершиться в мае этого года. Заемщиков призвали заранее подготовиться к переводу, чтобы не нарушать платежную дисциплину.

Для этого нужно открыть мастер-счет в ВТБ. Сделать это можно тремя способами: онлайн (в мобильном приложении или интернет-банке), оформив карту на сайте или придя в любое отделение банка.

Половина клиентов Почта Банка уже сделали это. Тем, кто делает это самостоятельно, помимо привычных сервисов предлагают специальные условия: повышенный кешбэк, выгодные ставки по вкладам и новые продукты для разных категорий клиентов.

«Для клиентов все условия, график, суммы погашения сохранятся прежними. Единственное, что изменится —счет», — подчеркнула старший вице-президент, директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами Почта Банка Ирина Елистратова.

Процесс занимает всего пару минут, но позволяет избежать неудобств и открывает новые возможности. Поэтому эксперты призвали не затягивать с переходом.

