ВТБ начал перевод заемщиков «Почта Банка»

Присоединение Почта Банка к ВТБ вышло на финальную стадию и должно полностью завершиться в мае этого года. Заемщиков призвали заранее подготовиться к переводу, чтобы не нарушать платежную дисциплину.

Для этого нужно открыть мастер-счет в ВТБ. Сделать это можно тремя способами: онлайн (в мобильном приложении или интернет-банке), оформив карту на сайте или придя в любое отделение банка.

Половина клиентов Почта Банка уже сделали это. Тем, кто делает это самостоятельно, помимо привычных сервисов предлагают специальные условия: повышенный кешбэк, выгодные ставки по вкладам и новые продукты для разных категорий клиентов.