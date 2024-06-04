ВТБ анонсировал открытие отделений в ЛНР и ДНР

Луганск станет первым городом на новых российских территориях, где появятся отделения ВТБ. Это произойдет в течение июля. До конца года офисы банка начнут работать в Донецке и Мариуполе. Об этом заявил президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он подчеркнул, что услугами отделений смогут воспользоваться как розничные клиенты, так и представители малого и и среднего бизнеса.

«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе», — привела слова Костина пресс-служба ВТБ.

Первым финансовым учреждением России, которое открыло свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, стал Промсвязьбанк.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все действующие в республиках Донбасса государственные банки войдут в состав ПСБ. Также документ ликвидировал финансовые регуляторы республик, которые заменят отделения Центрального банка России.