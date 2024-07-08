ВШЭ выпустила более 30 магистров, изучавших менеджмент в ретейле

Высшая школа экономики выпустила более 30 магистров по специальности «Менеджмент в ретейле», созданной совместно с X5 Group. Причиной создания программы стал самый большой за 20 лет кадровый дефицит в отрасли.

«Новый ретейл — он технологичный, современный, динамичный, требует новых компетенций. Поэтому мы решили системно и долгосрочно инвестировать в то, чтобы эти компетенции для себя создать», — рассказал первый заместитель гендиректора X5 Group Владимир Салахутдинов.

В рамках программы студенты два года изучали стратегический менеджмент, электронную коммерцию и цифровые технологии, финансы и ESG, стажировались в крупных компаниях. Многим из них после практики уже предложили работу.

«Мне было интересно, как это работает на самом деле внутри, в том числе с точки зрения выстраивания бизнес-процессов: от IT до финансов, разработки различных систем лояльности и других интересных фишек, которые сейчас есть в ретейле», — поделилась одна из выпускниц.