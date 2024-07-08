ВШЭ выпустила более 30 магистров, изучавших менеджмент в ретейле
Высшая школа экономики выпустила более 30 магистров по специальности «Менеджмент в ретейле», созданной совместно с X5 Group. Причиной создания программы стал самый большой за 20 лет кадровый дефицит в отрасли.
«Новый ретейл — он технологичный, современный, динамичный, требует новых компетенций. Поэтому мы решили системно и долгосрочно инвестировать в то, чтобы эти компетенции для себя создать», — рассказал первый заместитель гендиректора X5 Group Владимир Салахутдинов.
В рамках программы студенты два года изучали стратегический менеджмент, электронную коммерцию и цифровые технологии, финансы и ESG, стажировались в крупных компаниях. Многим из них после практики уже предложили работу.
«Мне было интересно, как это работает на самом деле внутри, в том числе с точки зрения выстраивания бизнес-процессов: от IT до финансов, разработки различных систем лояльности и других интересных фишек, которые сейчас есть в ретейле», — поделилась одна из выпускниц.
«Менеджмент в ретейле» входит в топ-10 лучших магистерских программ по электронной коммерции и диджитал-маркетингу в Восточной Европе по версии ведущего международного рейтинга EdUniversal Best Masters. Она подходит как профессионалам, уже работающим в сфере ретейла, так и выпускникам бакалавриата, планирующим работу в этой отрасли. На программе работают преподаватели Высшей школы бизнеса, а также приглашенные преподаватели-практики, занимающие руководящие должности в сфере ретейла.
По мнению экспертов, такие программы позволят победить кадровый голод. Выпускники смогут заниматься как электронной коммерцией, так и традиционной торговлей.