Во «ВКонтакте» составили портрет пользователя сервисов платных подписок

Большинство опрошенных пользователей сервисов платных подписок регулярно поддерживают двух-трех авторов и тратят на донаты до 500 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «ВКонтакте» .

Почти семь из десяти пользователей донатных сервисов — женщины. Чаще всего поддерживают образовательный (26%) и художественный (25%) контент. В то же время мужчины чаще дают деньги на тематические проекты, игровые и новостные каналы, а также авторскую музыку.

До 500 рублей в месяц на донаты тратят 73% опрошенных, а больше 1500 выделяют только 6%.

Среди основных причин, по которым пользователи перечисляют пожертвования, выделяются желание получать эксклюзивный контент и поддержать автора. А следом идет потребность выразить положительное отношение к материалу.

Зачастую такие люди пользуются и другими платными подписками — 50% платят за музыкальные стриминговые сервисы, 33% за онлайн-кинотеатры.

Исследование проводилось в октябре 2024 года в интернете, в нем приняли участие 1200 человек.