Владелец ГК «Оксайд» Шаталов назвал предсказуемость правил важнее льгот для бизнеса

Для устойчивого развития промышленности предсказуемость условий важнее государственных льгот. Об этом в беседе с сайтом «Деловой Петербург» заявил владелец ГК «Оксайд» Владимир Шаталов.

По словам предпринимателя, инвестиции в производство возвращаются десятилетиями, поэтому бизнесу необходимо понимать правила на долгосрочную перспективу. Промышленные предприятия способны адаптироваться к высокой ставке или перестроить логистику, но не могут эффективно работать при постоянной смене правил игры.

Шаталов также отметил, что технологический суверенитет не означает стремление производить абсолютно все внутри страны. По его мнению, государству важно выпускать критически необходимую продукцию и развивать производства, способные выдержать конкуренцию при возвращении иностранных игроков.