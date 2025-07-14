Владелец GIS Mining Гиря предположил рост цены биткоина до 125-130 тыс. долларов

Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря высказал предположение о возможном росте цены биткоина до 125—130 тысяч долларов в ближайшие дни. Об этом написал RT .

Гиря отметил, что утром 14 июля биткоин достиг нового исторического максимума, торгуясь на уровне 121 865 долларов.

«За неделю рост составил 10,45%, и это один из самых сильных импульсов с марта», — подчеркнул он.

По словам эксперта, рынок демонстрирует восходящий тренд, несмотря на ожидания некоторых трейдеров. Однако после резкого роста не исключена локальная коррекция, отметил Гиря.