Вкладывать деньги нужно сейчас? Эксперт финансового рынка назвал лучший момент для инвестиций

Июньское заседание по ключевой ставке повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. При этом есть вероятность, что уже к 1 августа ставки станут еще ниже. Когда лучше начинать вкладывать деньги, чтобы успеть заработать, на стриме 360.ru ведущей Анастасии Букреево рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По словам специалиста, высока вероятность, что вскоре будет новое понижение ключевой ставки. При этом оно может быть достаточно резким — не на один процентный пункт, а на два или даже на 2,5, считает Бархота.

«Есть вероятность, что к 1 августа ставки по новым вкладам будут еще ниже, ближе к 14-15%. Поэтому, наверное, есть смысл подумать о том, чтобы сейчас какую-то часть средств использовать, пока относительно высокие ставки. И нужно понимать, что пока они высокие относительно будущих ставок, которые вскоре будут ниже. Но относительно того, что в начале года было, конечно, это чуть ниже», — объяснил эксперт.

Бархота добавил, что от нового заседания Банка России нужно ожидать дальнейшего снижения ставки, что, как следствие, неминуемо повлечет и снижение ставок по вкладам. Поэтому, если вкладывать день, чтобы на этом заработать, то нужно делать уже сейчас, уверен финансовый эксперт.