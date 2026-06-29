Вице-президент «Золотой платы» Вязовский сообщил, что инвестировать в монеты можно честным путем

Недавно стало известно о краже инвестиционных монет из хранилища банка в Санкт-Петербурге. Однако вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский объяснил KP.RU , что инвестировать в монеты можно и честно.

Например, можно обратить внимание на золотую монету достоинством 50 рублей с изображением Георгия Победоносца. Монета весом в четверть тройской унции за последние пять лет выросла в цене в 2,5 раза. Но эксперт предупреждает, что стоимость золота может колебаться, и никто не сможет точно предсказать, что будет с ценами в будущем.

Существует тенденция: в сложные времена растет и спрос на золото, и его цена, потому что центральные банки стран закупают его в резервы. Однако вложения в драгметаллы и монеты имеют риски, поэтому эксперты советуют не вкладывать больше 10–15% своего капитала.

Среди популярных инвестиционных монет в России — «Георгий Победоносец» и «Сеятель. Золотой червонец». Памятные монеты, такие как «Виктор Цой» и «Ежик в тумане», могут быть более прибыльными, но для этого нужно разбираться в тенденциях рынка.

Иностранные монеты, такие как венский «Филармоникер», австралийская «Кенгуру» и южноафриканский «Крюгерранд», также представлены на рынке.

Инвестиционные монеты можно купить или продать в банке (список — на сайте Центробанка cbr.ru) или у монетных дилеров, зарегистрированных в Пробирной палате (реестр — на сайте probpalata.gov.ru).