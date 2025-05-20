Вице-президент АЭИ Леер сообщил о невозможности полного отказа от американской валюты в торговле

Полный отказ от американской валюты в международной торговле невозможен в ближайшей перспективе, убежден вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Его комментарий появился в материале издания News.ru .

Леер акцентирует внимание на том, что использование долларовых расчетов сохраняет высокие показатели, хотя постепенно наблюдается тенденция сокращения доли платежей в валюте США и ЕС. Причины этого процесса многообразны, и отказаться от доллара разом невозможно.

Дополнительным толчком к уменьшению роли долларов и евро в торговых операциях выступает политика глобального регулирования. Так, повысившиеся пошлины на товары из развивающихся стран вынуждают партнеров отказываться от использования традиционных мировых валют и переходить на расчеты в национальных денежных единицах, полагает эксперт.

Тем не менее, американский доллар продолжит оставаться важной составляющей мировой торговли и финансировании, хотя динамика использования будет снижаться, заключил собеседник.