В Центробанке заявили, что не увидели угроз для финансовой стабильности РФ

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган дал интервью сайту KP.RU . В ходе беседы он заявил, что в ЦБ не увидели никаких угроз для финансовой стабильности РФ.

Эксперт рассказал, как регулятор сдерживает курс российской валюты при объективных факторах, играющих против него. В таких обстоятельствах организация активно покупает валюту за рубли для увеличения спроса.

«Если эта тенденция длительная, а Центробанк все равно пытается держать прежний курс, то в какой-то момент у него просто закончатся резервы, а курс все равно упадет туда, где он найдет свое равновесие», — добавил Ганган.

По его словам, резервы стоит сохранять лишь на тот случай, когда ситуация на рынке будет действительно угрожать финансовой стабильности.