В Центробанке заявили, что не увидели угроз для финансовой стабильности РФ
Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган дал интервью сайту KP.RU. В ходе беседы он заявил, что в ЦБ не увидели никаких угроз для финансовой стабильности РФ.
Эксперт рассказал, как регулятор сдерживает курс российской валюты при объективных факторах, играющих против него. В таких обстоятельствах организация активно покупает валюту за рубли для увеличения спроса.
«Если эта тенденция длительная, а Центробанк все равно пытается держать прежний курс, то в какой-то момент у него просто закончатся резервы, а курс все равно упадет туда, где он найдет свое равновесие», — добавил Ганган.
По его словам, резервы стоит сохранять лишь на тот случай, когда ситуация на рынке будет действительно угрожать финансовой стабильности.