В ЦБ объяснили, как повышение НДС скажется на инфляции

Налог на добавленную стоимость в России хотят повысить до 22%. В Центробанке объяснили 360.ru, как решение повлияет на инфляцию.

«Прямой вклад повышения НДС в инфляцию — это разовое событие. Если проводить параллели с 2019 годом, когда так же был повышен НДС, то тогда влияние оказалось кратковременным и уже к марту-апрелю в основном закончилось. Для устойчивой инфляции на более длительном сроке важно, как на повышение налогов отреагируют люди и бизнес», — сообщила пресс-служба регулятора.

В 2019 году повышение НДС привело к краткосрочному всплеску инфляционных ожиданий в декабре и январе, после чего они стали снижаться.

«Если так же будет и сейчас, то дополнительной реакции ДКП не потребуется. Вклад ожидаемого повышения НДС в 2026 году в инфляцию Банком России оценивается в пределах 0,8 процентного пункта, и, как ожидается, его основной эффект может проявиться в декабре 2025 — январе 2026 года», — добавили в ЦБ.

В октябрьском прогнозе по инфляции на 2026 год регулятор учел и прямой, и вторичный эффекты не только от повышения НДС, но и других разовых факторов. С учетом денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026-м и стабилизируется на уровне 4% в будущем.