В России спрос на наличные достиг максимума с начала года

Объем наличных денег в стране вырос на 643,4 миллиарда рублей по итогам июля — на 43,1% по сравнению с июнем. Как сообщили в Центробанке , это максимальное увеличение показателя с начала 2026 года.

Объем наличных в обороте сократился на 386,2 миллиарда рублей в январе и начал расти с февраля. Прирост наличных составил два триллиона 547 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в России начнет работать единая система платежных карт с 1 сентября. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и дропперскими схемами. В базе будут регистрировать все карты, выпущенные российскими банками, — вне зависимости от платежной системы.