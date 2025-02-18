В России призвали запустить семейное налогообложение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в налоговую сферу. В числе предложений оказалось введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, а также семейного налогообложения, сообщили «Ведомости» .

РСПП подготовил проект резолюции по итогам налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса. Согласно документу, союз призывает защитить вступившие в силу налоговые изменения для доходов от 2,4 миллиона рублей в год от воздействия роста цен индекс-дефлятором.

Если инфляция составит 9%, то пороги шкалы НДФЛ дойдут до 2,616 миллиона рублей — 13%, а до 5,45 — 21,8 миллиона — 18%.

По мнению экспертов, в условиях высокой инфляции под повышенное налогообложение рискуют попасть даже представители профессий, которые «сложно причислить к высокооплачиваемым». При этом специалисты добавили, что на практике большинство «порогов» в налоговом кодексе «регулярно не индексируются».

Также РСПП призвал Минфин проработать механизм для введения системы семейного налогообложения. В этом случае расчет дохода гражданина для выплаты налога будет проводиться в соответствии с его семейным статусом.

Ранее экономист Андрей Лобода предложил предусмотреть специальные условия для зарубежных компаний, которые планируют вернуться на российский рынок. По его мнению, для них следует ввести особый налог на прибыль.