В России придумали, как бороться с неуплатой налогов

Силуанов: план по борьбе с неуплатой налогов начнут реализовывать с 2026 года

Власти России в следующем году приступят к исполнению комплексного плана, направленного на сокращение теневого сектора и пресечение схем ухода от налогов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации .

«В следующем году начнем реализовывать меры по снижению возможности уклонения от уплаты налогов», — сказал глава Минфина.

По его словам, правительство уже подготовило соответствующий документ, который затрагивает прежде всего отрасли, где налоги уплачивают не в полном объеме. Силуанов отметил, что речь идет о сегментах экономики с высоким уровнем наличных расчетов.

Сферами, где проблема наиболее остра, он назвал оптовые и розничные рынки, а также направления, в которых активно применяются неучтенные наличные платежи, обходящие контроль налоговых органов.

Силуанов подчеркнул, что план утвердят до конца текущего года, а его реализация начнется уже с 2026-го.

В сентябре министр финансов в интервью ТАСС заявил, что снижение порога доходов с 60 миллионов до 10 миллионов рублей для уплаты бизнесом НДС направлено на борьбу с незаконными схемами, а не на сбор дополнительных средств.