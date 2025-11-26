В России придумали, как бороться с неуплатой налогов
Силуанов: план по борьбе с неуплатой налогов начнут реализовывать с 2026 года
Власти России в следующем году приступят к исполнению комплексного плана, направленного на сокращение теневого сектора и пресечение схем ухода от налогов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
«В следующем году начнем реализовывать меры по снижению возможности уклонения от уплаты налогов», — сказал глава Минфина.
По его словам, правительство уже подготовило соответствующий документ, который затрагивает прежде всего отрасли, где налоги уплачивают не в полном объеме. Силуанов отметил, что речь идет о сегментах экономики с высоким уровнем наличных расчетов.
Сферами, где проблема наиболее остра, он назвал оптовые и розничные рынки, а также направления, в которых активно применяются неучтенные наличные платежи, обходящие контроль налоговых органов.
Силуанов подчеркнул, что план утвердят до конца текущего года, а его реализация начнется уже с 2026-го.
В сентябре министр финансов в интервью ТАСС заявил, что снижение порога доходов с 60 миллионов до 10 миллионов рублей для уплаты бизнесом НДС направлено на борьбу с незаконными схемами, а не на сбор дополнительных средств.