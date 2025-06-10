Заработал капитал на фармацевтике. В России появился новый миллиардер

Состояние основателя и главного акционера фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого достигло более одного миллиарда долларов. Он стал пятым российским миллиардером, который заработал состояние на фармацевтике, сообщил Forbes .

Белый владеет контрольным пакетом акций ПАО «Промомед» (около 88%). Вечером 9 июня, по данным Московской биржи, стоимость одной акции компании достигала 420,85 рубля. Это означает, что пакет акций, принадлежащий Белому, оценивался в 78,4 миллиарда рублей.

Петр Белый родился в 1972 году. Он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет и стал успешным бизнесменом. В 2005-м Белый основал компанию «Промомед», в которую вошли R&D-центр и завод «Биохимик». Сегодня «Промомед» предлагает более 350 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. В июле 2024 года компания провела IPO на Московской бирже.

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