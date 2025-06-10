Заработал капитал на фармацевтике. В России появился новый миллиардер
Forbes: капитал основателя «Промомед» Петра Белого превысил миллиард долларов
Состояние основателя и главного акционера фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого достигло более одного миллиарда долларов. Он стал пятым российским миллиардером, который заработал состояние на фармацевтике, сообщил Forbes.
Белый владеет контрольным пакетом акций ПАО «Промомед» (около 88%). Вечером 9 июня, по данным Московской биржи, стоимость одной акции компании достигала 420,85 рубля. Это означает, что пакет акций, принадлежащий Белому, оценивался в 78,4 миллиарда рублей.
Петр Белый родился в 1972 году. Он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет и стал успешным бизнесменом. В 2005-м Белый основал компанию «Промомед», в которую вошли R&D-центр и завод «Биохимик». Сегодня «Промомед» предлагает более 350 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. В июле 2024 года компания провела IPO на Московской бирже.
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