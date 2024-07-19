В России подвели итоги второго сезона игры по финансовой грамотности «МыСчитаем»

В России подвели итоги второго сезона проекта «МыСчитаем». Его целью было научить участников финансовой грамотности в простой и доступной форме.

Игра была бесплатной и доступной для всех возрастов. Ее организатором выступил ДОМ.РФ при поддержке министерства финансов и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Сейчас у нас по факту три условные аудитории: это школьники, студенты, взрослые», — отметил руководитель консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

По его словам, изначально они рассчитывали на целевую аудиторию старше 35 лет, но уже с первого сезона обратили внимание на большое количество интересующихся проектом среди молодежи.