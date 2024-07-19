В России подвели итоги второго сезона игры по финансовой грамотности «МыСчитаем»
В России подвели итоги второго сезона проекта «МыСчитаем». Его целью было научить участников финансовой грамотности в простой и доступной форме.
Игра была бесплатной и доступной для всех возрастов. Ее организатором выступил ДОМ.РФ при поддержке министерства финансов и президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Сейчас у нас по факту три условные аудитории: это школьники, студенты, взрослые», — отметил руководитель консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.
По его словам, изначально они рассчитывали на целевую аудиторию старше 35 лет, но уже с первого сезона обратили внимание на большое количество интересующихся проектом среди молодежи.
По предварительным подсчетам, в игре приняли участие более 80 тысяч россиян из 900 городов. Они учились планировать личный бюджет, управлять накоплениями и изучали современные финансовые сервисы.
За время проекта их финансовая грамотность выросла вдвое. Прежде три четверти участников не строили долгосрочных планов, а более половины не имели достаточных сбережений.
«Мы видим, что тот запрос, который был у людей изначально — научиться финансовому планированию, научиться ставить правильно цели, правильно их достигать, — он реализован», — добавил Ковалев.
Школьники, победившие в игре, получили путевки в лагерь «Артек», студенты — сертификаты на приобретение электроники, а взрослые — туристическую поездку по России.
Организаторы пообещали запустить третий сезон. А пока желающие принять в нем участие смогут подготовиться, ознакомившись с базой знаний проекта, которая находится в открытом доступе.