В России назвали среднюю зарплату курьеров

hh.ru: средняя зарплата курьеров составила почти 170 тысяч рублей в месяц

В России работодатели платят курьерам почти 170 тысяч рублей в месяц. Среднюю величину оплаты труда привело РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тысячи рублей», — уточнили в компании.

Аналитики отметили, что самый высокий уровень оплаты труда для курьеров зафиксировали в ряде регионов Северного Кавказа и на севере страны.

В Республике Северная Осетия–Алания средняя предлагаемая зарплата достигла 190,8 тысячи рублей. В Кабардино-Балкарии, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе работодатели в среднем предлагали по 190 тысяч рублей, в Удмуртии — 189,6 тысячи рублей в месяц.

Тем временем в России резко вырос спрос на дворников. В среднем заработная плата на таких вакансиях составила около 94 тысяч рублей.