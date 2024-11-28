В «Росмолодежи» назвали сферу торговли и услуг самым популярным направлением для бизнеса молодых предпринимателей

Молодые предприниматели все чаще отдают предпочтение простым и эффективным бизнес-моделям. Об этом рассказал начальник Управления по развитию молодежного предпринимательства Росмолодежь.Бизнес Виктор Алипа в интервью «ФедералПресс» .

По его словам, самой динамичной с большой концентрацией именно молодых бизнесменов стала сфера торговли или услуг. За ней идут такие направления, как образование и обработка.

Самый низкий порог вхождения наблюдается в сфере торговли и обслуживания. Это связано с тем, что бизнес этого направления уже имеет налаженные модели развития. Алипа также отметил, что порядка 43% молодых предпринимателей хотят развивать свое дело именно в родном регионе.