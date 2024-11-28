В программе «Внимание! Еда!» рассказали, как покупать творог дешевле в «Магните» через СБП

Творог — один из самых питательных и популярных молочных продуктов. Из него можно приготовить сырники или запеканку, использовать как начинку или есть сырым. Ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов рассказал, как купить этот продукт в «Магните» с выгодой через Систему быстрых платежей.

Первым делом нужно зарегистрироваться в программах лояльности на сайте vamprivet.ru и «Магнит Плюс» в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка». Набрав корзину на сумму от 500 рублей, необходимо перед оплатой отсканировать карту Магнит Плюс, чтобы получить 3% бонусами на эту карту, где 1 бонус равен 1 рублю.

«А если еще оплачивать покупки через СБП, то можно получить кешбэк 5% рублями на банковский счет. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, далее выбрать свой банк и подтвердить платеж», — добавил Беспалов.

Есть и другие способы оплаты через СБП. Подробнее об условиях акции на сайте vamprivet.ru.

Предложение действует в любых форматах сети «Магнит» до 30 ноября текущего года.