В Подмосковье выставили на продажу 13 тысяч гектаров земли

В четырех городских округах Подмосковья выставили на продажу 480 земельных участков площадью от 0,02 до 500 гектаров и стоимостью от 100 тысяч до 346 миллионов рублей. Они предназначены под новое сельхозпроизводство или выступают как готовый арендный бизнес. Заявление об этом сделали в рамках аграрной выставки «Золотая осень — 2025».

Большинство участков находятся близко друг к другу, что позволит создать крупное сельхозпредприятие с развернутой сетью инфраструктуры. Там можно разместить пастбища, фермы или пашни, в том числе использовать под тепличные хозяйства, питомники растений на продажу и для выращивания крупного рогатого скота.

Особенно участками интересуются московские и крупные региональные производители, желающие выйти на столичный рынок. Благодаря этому можно будет создать рабочие места в Подмосковье и инвестировать в экономику региона.

Кроме того, некоторые выставленные на продажу земли предназначены для ИЖС и рекреации, для глэмпингов или конюшен круглогодичного содержания. Туристической привлекательности добавляет богатая история Дмитрова и Клина.

«После приобретения в 2024 году Ingrad мы проанализировали активы и структурировали их в соответствии с собственной стратегией. Мы продолжили работу под двумя брендами, и земли Ingrad поддерживаем в состоянии, пригодном для сельхозпроизводства. Благодаря этому их можно быстро ввести в оборот», — заявил директор по продажам коммерческой недвижимости и земельных активов Sminex Владимир Каширцев.