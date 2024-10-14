В Нижегородской области на треть увеличилось количество миллиардеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) Нижегородской области подвела итоги декларационной кампании 2024 года. По ее результатам число миллиардеров в регионе увеличилось на 11, сообщает АИ «Время Н» со ссылкой на представителей ведомства.

Всего в области 32 человека, которые имеют доход свыше миллиарда рублей. Прибыль размером до 100 миллионов рублей зарегистрировали более 56 тысяч граждан.

От 100 до 500 миллионов рублей заработали 225 жителей региона. Еще 40 налогоплательщиков получили от 500 миллионов до миллиарда рублей по итогам 2023 года.