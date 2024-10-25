В Москве прошла конференция, посвященная электронной коммерции

Компания «Авито» провела в Москве конференцию для продавцов. На встрече предпринимателям рассказали, как перевести бизнес в Сеть и какие тренды сегодня наиболее актуальны на рынке.
«Мы видим большой приток различных предпринимателей, которые приходят вести свой бизнес на „Авито“. Только за последний год присоединилось больше, чем несколько сотен тысяч», — рассказал управляющий партнер компании Иван Гуз.
Процент продажи товаров и услуг через интернет растет год от года. Уже сейчас 47% россиян предпочитают покупки онлайн. Поэтому участникам рассказывают, как продвинуть свой бренд и увеличить продажи.
«На сегодняшний день основной тренд, который есть для малого и среднего бизнеса, — это учиться, учиться и еще раз учиться. Учиться тому, что делают на платформах», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Всего в конференции приняли участие около 50 тысяч человек. Часть из них приехали в Москву из других городов, а некоторые присоединились удаленно. Все они хотели поделиться своим опытом и получить его от других.
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