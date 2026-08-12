Подмосковных предпринимателей пригласили пройти образовательную программу

В сентябре в Московской области начнется обучение в акселераторе для представителей креативных индустрий. Организует его Центр «Мой Бизнес» при поддержке Федерации креативных индустрий.

Участники программы смогут усовершенствовать свои бизнес-модели, укрепить бренды и найти новые каналы продвижения и сбыта. В рамках акселератора их ждет диагностика бизнеса и нематериальных активов, индивидуальная работа с персональным трекером и образовательные встречи с экспертами.

Кроме того, участники смогут поработать над юридической и финансовой моделью, брендом, упаковкой продукта и интеллектуальной собственностью. В конце обучения они представят итоговую презентацию результатов.

Заявки на участие в акселераторе принимают до 27 августа. Чтобы подать заявку, перейдите по ссылке.

Центр «Мой бизнес» регулярно проводит мероприятия для предпринимателей, помогая им развивать продажи, осваивать новые рынки и находить партнеров. Поддержка предпринимателей идет в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».